ВКонтакте обхитрил блокировку в Украине: как работает схема россиян

Российская социальная сеть ВКонтакте научилась обходить блокировку украинских операторов.

Если до июля этого года в приложение ВКонтакте на iOS без использования VPN зайти было невозможно, то с середины лета пользователей уже пускали как через мобильный интернет, так и через Wi-Fi, сообщает Liga.Tech.

По словам директора по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаила Шуранова, недавно оператор зафиксировал, что приложения ВКонтакте заблокировать не удается.

“Да, приложение работает благодаря встроенному VPN. Сейчас специалисты компании работают над техническим решением проблемы. Думаю, в течение нескольких недель решим”, – отметил Шуранов.

“Мы всегда четко и своевременно выполняем решения властей Украины и блокируем все интернет-ресурсы, подлежащие блокировке… Но, если абонент обладает навыками и его цель ее обойти, он сможет это сделать”, – прокомментировали ситуацию в "Воле".

В то же время в пресс-службе "Киевстара" заявили, что закрыли доступ к доменным именам сайтов по IP-адресам. Однако закрыть доступ ко всем мобильным приложениям оператор тоже не может.

“Мобильные приложения – это программы со своей внутренней методикой работы, где разработчик может устанавливать по умолчанию такие опции, как proxy server и vpn для “обхода” блокировок. Но это ответственность разработчиков, на которых телеком оператор не имеет влияния!” – отметили представители мобильного оператора.

“О встроенном в приложение VPN – это правда. На сегодня нет инструментов, чтобы обойти этот “обход”, – отметили представители Vodafone.

В lifecell также сообщили, что с мая 2017 года метод блокирования не меняли, но “это не значит, что нет методов обойти блокировку”.

Российская социальная сеть ВКонтакте научилась обходить блокировку украинских операторов

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Украине часть украинских провайдеров открыли доступ к запрещенным сайтам, в том числе, "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Русской весне". Провайдеры объяснили это сбоем и настройками сети у пользователей.

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