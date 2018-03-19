Вкладчик "Финансы и кредит" не смог отсудить 1 млн грн у Жеваго

Верховный Суд отказался допускать к своему рассмотрению дело №753/10904/16-ц по иску вкладчика банка "Финансы и кредит" к главному акционеру финучреждения Константину Жеваго о взыскании 1 млн гривен.

При этом Дарницкий райсуд Киева еще в декабре 2016 года удовлетворил иск вкладчика обанкротившегося банка "Финансы и кредит" и обязал Жеваго возместить соответствующий имущественный ущерб, сообщает Finbalance.

В мае 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу Жеваго и отменил решение суда первой инстанции.

В сентябре Высший специализированный суд рассмотрения гражданских и уголовных дел отказался удовлетворить кассационную жалобу вкладчика банка "Финансы и кредит" и оставил без изменений решение суда апелляционной инстанции.

Удовлетворяя исковые требования вкладчика банка "Финансы и кредит", суд первой инстанции исходил из того, что неплатежеспособность банка наступила в результате определенных действий ответчика, что причинило имущественный ущерб истцу.

Вместо этого апелляционный суд отмечал, что Жеваго не является лицом, на которое может быть возложена ответственность за имущественный вред истца, поскольку правом обращения в суд со ссылкой на положения ст. 58 закона Украины "О банках и банковской деятельности" наделен Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В свою очередь Высший специализированный суд рассмотрения гражданских и уголовных дел указал, что суд первой инстанции не учел, что эти правоотношения возникли между вкладчиком и банком, который пока не ликвидирован, а Жеваго не является стороной договора банковского вклада.

Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствуют основания для допуска этого дела к своему производству.

"Доводы, приведенные в заявлении о неодинаковом применении судом кассационной инстанции одних и тех же норм процессуального права, не свидетельствуют о наличии оснований для пересмотра судебных решений в соответствии с требованиями пункта 2 части первой статьи 355 ГПК Украины 2004 года", - говорится в последнем постановлении Верховного Суда.

Как сообщал "Обозреватель", Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием уголовного дела против Жеваго.