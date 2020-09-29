Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания и Канада ввели персональные санкции против незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора. Они введены в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране и дальнейшую реакцию на мирные протесты граждан.

Об этом сообщила пресс-служба британского МИД. Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также заморозку всех имеющихся в стране активов. Аналогичные меры ввела Канада.

Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Министр иностранных дел страны Доминик Рааб в интервью Reuters, пояснил, почему санкции ввели именно сейчас, передает National Post.

"Нужно повлиять на то, что происходит в Беларуси, и мы считаем, что пора действовать уже сейчас", – сказал он.

"Прежде всего, должна быть плата за то, что связано с нарушениями прав человека, которые мы видели, и фальсификациях на этих выборах", – добавил Рааб.

Как сообщалось, Латвия, Литва и Эстония 25 сентября расширили санкции в отношении представителей белорусского руководства, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов.

В ответ на это МИД Беларуси заявило о введении "симметричных" санкций в отношении балтийских государств с 29 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки... Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. - Ред.)... На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", – заявил Глаз.

По его данным, "только за прошлый год Литву посетило около 600 тыс. белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро". "Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги". Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", – говорится в заявлении.

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