В Украине заработали новые правила маркировки продуктов: что изменится

В Украине со вторника, 6 августа, заработали новые правила маркировки пищевой продукции.

Теперь вместо максимального срока годности будут указывать минимальный, а на некоторых продуктах, например, кондитерских изделиях и винах, могут вовсе не указывать даты, свидетельствует законопроект №8450, который поддержала Верховная Рада.

Нововведения предусматривают, что на этикетках появится информация о веществах и добавках, которые могут вызвать аллергию. Это, по мнению авторов закона, защитит потребителей от вредных добавок. При этом небольшое содержание ГМО могут не указывать.

На этикетках также запретят "врать" – больше не будет "целебного чая" и йогуртов, которые "нормализуют пищеварение".

Срок годности будут указывать по-новому. Для скоропортящихся продуктов оставят маркировку "использовать до", а для всех остальных разрешат писать "минимальный срок годности". Это та дата, после которой продукт все еще можно употреблять, но он уже может изменить свои характеристики.

Как будут маркировать:

если продукт хранится до трех месяцев, будут указывать только месяц и день (без года);

если продукт может храниться от 3 до 18 месяцев – укажут месяц и год;

если продукт хранится от 18 месяцев – только год;

На рыбе и мясе должны указывать, размораживали ли их. Это якобы поможет не покупать продукты, которые из-за многократных заморозок и разморозок потеряли свои вкусовые характеристики.

На каких продуктах могут не указывать срок годности:

• свежие фрукты и овощи;

• вина, ликеры и т.д;

• напитки, которые содержат 10 и более процентов спирта;

• хлебобулочные изделия и кондитерские изделия;

• соль, сахар, уксус.

Теперь вместо максимального срока годности будут указывать минимальный, а на некоторых продуктах могут вовсе не указывать даты

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, как новый закон о маркировке продуктов повлияет на экспортные возможности Украины. Она подчеркнула, что Украина делит с Европейским Союзом единое торговое пространство.

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