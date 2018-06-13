В Украине запустят электронные чеки: что изменится

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и запустил эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

После введения электронных чеков бизнес может сэкономить около 2 млрд гривен на дополнительных оплатах, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 13 июня.

"Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", – отметил премьер.

По его словам, система отводит предпринимателей от того, чтобы использовать кассовые аппараты.

"Стоимость: от 5 до 20 тыс. гривен, еще 200 грн в месяц – техническое обслуживание и ремонт. Регистрация длится 5 дней и требует много документов. Мы предлагаем упростить систему регистрации и привлечем инновации", – добавил Гройсман.

В частности, будут использоваться новые современные программные комплексы, система электронных чеков будет простой в использовании и иметь низкую стоимость.

"Мы берем на себя обязательство, что регистрация устройства будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе заседания Кабинет министров.

Twitter Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 мая 2017 года все украинские плательщики единого налога первой-третьей групп, которые продают технически-сложные бытовые товары, не могут осуществлять свою деятельность без кассовых аппаратов.