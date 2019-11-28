В Украине запретят ямочный ремонт дорог: как это будет

С 2020 года "Укравтодор" откажется от ямочного ремонта дорог. Такой шаг примут в связи с тем, что на таком виде работ процветает схема расхищение бюджетных денег.

Об этом заявил в интервью "УНИАН" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, такую идею начали внедрять еще во время экс и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака.

"Мы планируем придерживаться этой идеи. Кстати, "Укравтодор" от нее начал отказываться еще господина Новака. Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", – заявил министр.

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Он также уточнил риски с ремонтом дорог в Украине в 2020 году: "Депутаты оставили часть акцизов на местах. Считаю, что они немного не разобрались. Таким образом, эти деньги могут размыться и не пойти на дороги. Кому-то покрасят скамейку или сто гривен пенсии добавят".

Криклий также напомнил, что Дорожный фонд будет пополняться за счет штрафов на габаритно-весовом контроле.

"Ранее эти деньги шли в общий бюджет. Поэтому Дорожный фонд наполнится, как и запланировано. Кроме того, на местах останется не много средств – всего 12% по акцизам. Мы будем выполнять наши амбициозные планы – отремонтировать около 4 тысяч км дорог", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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