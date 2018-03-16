В Украине вырастет курс доллара: появились свежие данные от НБУ

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 19 марта.

Американский доллар по сравнению с пятницей, 16 марта, укрепится на 8 копеек и в начале новой недели будет стоить 26,35 гривен, сообщается на сайте НБУ.

Евро же подешевеет на 1 копейку - стоимость валюты составит 32,41 гривен.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что будет с долларом в марте.

Напомним, в правительстве звучали такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) 2018 года составит 29,3 грн за доллар, 2019-го года - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.