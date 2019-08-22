В Украине стали больше строить: названы области-лидеры

В июле 2019 года отрасль строительства в Украине показала прирост +15,2% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, за период январь-июль 2019 года прирост составил +21,8% к соответствующему периоду прошлого года.

В Украине отрасль строительства показала прирост более 15% mccrory.co.uk

Отмечается, что выше всего индекс строительства за январь-июль в физических объемах вырос в таких областях:

1) Винницкая +117,1%;

2) Черниговская +72,5%;

3) Херсонская +59,6%;

4) Кировоградская +50,2%;

5) Николаевская +42,0%.

Рост темпов строительства в Украине Facebook Владимира Компанийца

Наименьшие темпы прироста строительства в физических объемах:

1) Ивано-Франковская область – падение на 12%;

2) Одесская – падение на 9,9%;

3) Ривненская – падение на 2,0% ;

4) Полтавская – прирост лишь +5,6%;

5) Черкасская – прирост лишь +6,2%.

Компаниец также отметил, что отрасль строительства в III-м квартале года 2018 обеспечивала 2,2% ВВП.

Рост темпов строительства в Украине Facebook Владимира Компанийца

Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

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