В Украине стали больше строить: названы области-лидеры

В июле 2019 года отрасль строительства в Украине показала прирост +15,2% по сравнению с прошлогодними показателями.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его данным, за период январь-июль 2019 года прирост составил +21,8% к соответствующему периоду прошлого года.
В Украине отрасль строительства показала прирост более 15%
mccrory.co.uk
Отмечается, что выше всего индекс строительства за январь-июль в физических объемах вырос в таких областях:
1) Винницкая +117,1%;
2) Черниговская +72,5%;
3) Херсонская +59,6%;
4) Кировоградская +50,2%;
5) Николаевская +42,0%.
Рост темпов строительства в Украине
Facebook Владимира Компанийца
Наименьшие темпы прироста строительства в физических объемах:
1) Ивано-Франковская область – падение на 12%;
2) Одесская – падение на 9,9%;
3) Ривненская – падение на 2,0% ;
4) Полтавская – прирост лишь +5,6%;
5) Черкасская – прирост лишь +6,2%.
Компаниец также отметил, что отрасль строительства в III-м квартале года 2018 обеспечивала 2,2% ВВП.
Рост темпов строительства в Украине
Facebook Владимира Компанийца
Как писал OBOZREVATEL, в Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.
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