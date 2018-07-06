В Украине срывают приватизацию: глава ФГИ предупредил о проблеме

В Украине существует риск срыва малой приватизации из-за Министерства экономического развития и торговли.

"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи – это важнейший вопрос, ведь более 60% предприятий будут выставляться на продажу именно с условиями. А сегодня этот нормативный документ отсутствует", – сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

Кабинет Министров определил МЭРТ ответственным за подготовку нормативных актов для запуска малой приватизации. По его словам, этот документ должны были разработать в марте–апреле и уже в мае вынести на рассмотрение правительства. Однако, сегодня отсутствует даже проект.

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"Отсутствие порядка также сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий", – подчеркнул Трубаров.

По его словам, еще один нерешенный вопрос – продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.

"ГП "Прозоро.Продажи", которое определено администратором торговой системы, так и не подтвердило наличие правовых оснований для продажи через ЕТС пакетов акций, что ставит под сомнение их продажу, и, как следствие, может привести к непоступлению средств от приватизации", – резюмировал Трубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовал список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

10 мая Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.