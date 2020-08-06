В Украине хотят ввести штрафы и новый налог для таксистов: кого коснется

В Украине таксистов, которые не имеют патента на перевозки, хотят штрафовать на 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

Соответствующий проект закона Украины обнародован для обсуждения на сайте Министерства инфраструктуры. Так нелегальных перевозчиков хотят обязать приобретать специальный патент на осуществление пассажирских перевозок. Отмечается, что объем поступлений от которых в бюджет может составить 800 млн гривен в год.

За нелегальные перевозки (без патента) авторы законопроекта предлагают штрафовать на 3400 гривен каждый раз при выявлении нарушения.

По оценкам экспертов Министерства инфраструктуры, объем рынка внутренних перевозок такси оценивается не менее чем в 40 млрд гривен в год. В том числе рынок информационных услуг по организации перевозок — около 4 млрд гривен, а количество лиц, задействованных в таких перевозках, составляет около 220 тыс. 98% из них являются неофициально занятые физическими лицами, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

Таким образом документ предлагает наказывать за:

предоставление информационных услуг нелегальному перевозчику – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн);

предоставление нелегальных информационных услуг по организации перевозок на такси или легковыми автомобилями на заказ через вебсайты, номера телефонов, приложения – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн);

предоставление информационных услуг по перевозке или услуг такси для нелегальных субъектов хозяйствования – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большая часть рынка такси находится в тени. Таксометры в машинах не устанавливают, тарифы никто не ограничивает, а в случае ДТП компенсировать ущерб пассажиру крайне сложно.