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МирСпорт

/Новости экономики

В Украине резко подорожал газ: что произошло

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине цена на сжиженный природный газ за последнюю неделю выросла на 30% или на 5,5 тысячи гривен за тонну.

В частности, газ украинских производителей в среднем продается по 24,4 тысячи гривен за тонну, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Данная стоимость сжиженного природного газа является рекордной в 2019 году. В последний раз ресурс так дорого стоил в ноябре 2018 года.

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Коммерческий директор АО "Укргазвидобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной резкого роста цены является введение Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию", – пишет он в Facebook.

По его словам, в ближайшее время возможен рост стоимости газа в рознице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая крупнейшие поставщики дизельного топлива и сжиженного газа в Украину "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт нефтепродуктов в страну.

С соответствующей инициативой, согласно постановлению российского правительства, они обратились в Министерство экономики РФ.

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Место
Украина
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Новиков Александр
Новиков Александр
В Украине резко подорожал газ: что же произошло а что в укре уже успели забыть про санкции к России??? напомню -это ответка на ваши потуги насолить России!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И что ж вам все Россия то виновата??? Украинский пан президент пять лет рассказывал, что он де порвал все связи с Россией, и что российский газ Украина не закупает, и прекрасно без него обходится.
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