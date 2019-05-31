В Украине резко подорожал газ: что произошло

В Украине цена на сжиженный природный газ за последнюю неделю выросла на 30% или на 5,5 тысячи гривен за тонну.

В частности, газ украинских производителей в среднем продается по 24,4 тысячи гривен за тонну, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Данная стоимость сжиженного природного газа является рекордной в 2019 году. В последний раз ресурс так дорого стоил в ноябре 2018 года.

Коммерческий директор АО "Укргазвидобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной резкого роста цены является введение Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию", – пишет он в Facebook.

По его словам, в ближайшее время возможен рост стоимости газа в рознице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая крупнейшие поставщики дизельного топлива и сжиженного газа в Украину "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт нефтепродуктов в страну.

С соответствующей инициативой, согласно постановлению российского правительства, они обратились в Министерство экономики РФ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!