В Украине резко подорожал бензин: что будет с ценами на топливо

В Украине за первую неделю декабря ускорился рост цен на бензин (максимальное подорожание до 45 копеек за литр). Эксперты ожидают, что в ближайшее время цены продолжат идти вверх.

"Коррекция возможна у тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 копеек за литр", – сообщил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Сегодня".

В то же время аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн отметил, что не видит оснований для заметного роста цен на топливо.

"Сейчас продажи низкие, в холода многие водители переходят с газа на бензин. Да и подорожание бензина не стимулирует трейдеров к снижению цен на альтернативное топливо – газ", – резюмировал он.

По состоянию на 8 декабря бензин А-98 в Киеве и области продается по цене 28,87 грн за литр, А-95 стоит 24,49 грн за литр, А-92 можно купить по 24,09 грн за литр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также в начале октября скакнула цена на горючее для автомобилей.