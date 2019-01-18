В Украине определили, какие продукты подделывают чаще всего

В Украине чаще всего подделывают сливочное масло, сгущенку, сыры, вареную колбасу и сосиски.

"Сливочное масло – это один из самых фальсифицируемых продуктов, потому что самый фальсифицируемый продукт – это сгущенное молоко", – заявил председатель правления Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ Валентин Безрукий в комментарии УНН.

По его словам, на украинском рынке практически не осталось натурального сгущенного молока из-за стремления производителей удешевить производство и сделать рентабельный продукт, поскольку молочный жир – довольно дорогой компонент молочных продуктов, соответственно, более высокожирные продукты фальсифицируются чаще.

Безрукий отметил, что достаточно часто фальсифицируются твердые сыры – включая те, что продаются в крупных супермаркетах. Более дорогие сорта сыра фальсифицируются чаще, чем дешевые.

Среди колбасных изделий эксперт выделил вареную колбасу и сосиски, технология изготовления которых позволяет массово заменять мясо в продукте более дешевым сырьем, без ущерба вкусовым качествам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада поддержала новые правила маркировки продуктов в Украине. Законопроект №8450 будет способствовать унификации правил предоставления потребителям информации о пищевых продуктах, обеспечению правовой определенности и уменьшению административного бремени на операторов рынка, ответственных за информацию о продуктах.

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