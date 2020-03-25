В Украине обвалилась стоимость аренды квартир: двушки в Киеве сдают за 4 тысячи

В Украине стоимость аренды недвижимости из-за карантина резко обвалилась. Спрос упал на 70-80%, а цены пришлось опускать почти на 30-40%. К примеру, двушку в Киеве недалеко от метро можно арендовать за 4 тыс. грн в месяц.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк. По его словам, сразу с началом карантина спрос на квартиры снизился на 70-80%. Все, кто до этого сдавал квартиры посуточно, полностью лишились своих клиентов и начали искать постояльцев на несколько месяцев. В результате цены пришлось резко снижать.

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"Сейчас очень сложно сдать квартиру. Просмотров нет, риелторы остались без работы. Если раньше на хороший объект в эконом-сегменте могло быть по 3-5 просмотров в день, сейчас даже не звонят", – рассказывает Бабуряк.

Если раньше стоимость аренды однокомнатной квартиры стартовала от 8 тыс. грн, сейчас такую же квартиру можно снять за 4-6 тыс. грн. Некоторые предлагают двушки по цене в 4 тыс. грн, однако и на такие предложения желающие не находятся.

Правда, как поясняет риелтор, такая цена будет действительна только несколько месяцев, после владельцы предложат уже другие условия. Бабуряк советует: сразу договариваться об аренде минимум на год и прописывать в договоре как и при каких условиях может быть повышена цена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

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