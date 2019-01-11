В Украине назвали причины замедления роста цен до пятилетнего минимума

В Украине снизить инфляцию до однозначного уровня (9,8%) по итогам 2018 года впервые за пять лет помогла жесткая монетарная политика Национального банка.

"Постепенное повышение учетной ставки началось с октября 2017 года с учетом усиления инфляционных рисков. В течение прошлого года для снижения инфляции до целевых ориентиров в среднесрочной перспективе правление Национального банка четыре раза повышало учетную ставку – всего на 3,5% до текущих 18% годовых", – говорится на сайте НБУ.

Такие действия регулятора обусловили повышение процентных ставок и предоставили стимулы для увеличения сбережений. Кроме того, это привело к укреплению курса гривни к валютам стран – основных торговых партнеров Украины.

"Замедление инфляции происходило благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, которые поддерживали высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке и создавали условия для укрепления курса гривни", – добавили в Национальном банке.

Дополнительными факторами стало расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания благодаря высокому урожаю фруктов и масличных культур, увеличение производства продукции птицеводства, а также снижение мировых цен на продукты питания.

При этом представители НБУ подчеркивают, что инфляция по итогам года отклонилась от цели в 6% ± 2% из-за действия факторов, на которые монетарная политика имеет ограниченное влияние.

"Речь идет в первую очередь о повышении административно регулируемых цен и тарифов, росте производственных затрат под влиянием повышения заработных плат, повышении мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужении предложения овощей борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий", – резюмировали в Нацбанке .

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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