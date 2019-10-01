В Украине налоги придется оплачивать по-новому: что изменится

Государственная налоговая служба Украины сообщила об изменении номеров счетов для уплаты налогов.

Соответствующие нововведения вводятся в связи с переходом на международный стандарт номера банковского счета (IBAN), говорится в сообщении пресс-службы налоговой.

В ГНС отметили, что новые счета вступили в силу с 1 октября 2019 года.

"С 1 октября вступают в действие новые небюджетные счета, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого взноса и финансовых санкций по стандарту IBAN (29 буквенно-цифровых символов)", – сообщили представители налоговой.

Новые счета для уплаты налогов и сборов можно найти на сайте ГНС.

Новые счета для уплаты налогов и сборов можно найти на сайте ГНС

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

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