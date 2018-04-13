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В Украине начал расти доллар: опубликован курс валют

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Национальный банк Украины в пятницу, 13 апреля, ослабил курс гривни по отношению к доллару.

В частности, официальный курс гривни к американской валюте был установлен на уровне 25,98 грн/$, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, доллар по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 6 копеек.

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В то же время курс евро опустился на 8 копеек и достиг отметки в 32,02 грн/€.

Напомним, что на пасхальные праздники гривня улучшила положение на валютном рынке.

Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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