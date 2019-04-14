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В Украине массово закрываются банки: что происходит

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В первом квартале 2019 года в Украине закрылось 60 банковских отделений.

Среди них лидером стал "Ощадбанк" – с начала года прекратило работу 41 отделение. Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

В "Альфа-Банке" в этом году уже закрылись 12 отделений, а в "Укрсоцбанке" – 10.

В Украине массово закрываются банки

В Украине массово закрываются банки

epravda.com.ua

Всего, по данным НБУ, в Украине действуют 8 450 банковских отделений. На 1 апреля наибольшей региональной сетью в Украине обладают "Ощадбанк" (2589), "ПриватБанк" (2013) и "Райффайзен Банк Аваль" (502).

Отмечается, что в 2018 году украинские банки закрыли 980 отделений.

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По данным НБУ, работающие банки за январь-февраль получили 8,691 миллиардов гривен чистой прибыли. Это в 2 раза больше показателя за аналогичный период 2018 году. При этом доходы банков выросли на 40,4%, до 39,279 миллиардов гривен, расходы – на 27,5%, до 30,588 миллиардов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, доллар в банках Украины подорожал. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

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Место
Украина
Теги
банк"Ощадбанк"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередная перемога.
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