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30 апреля • обновлено в 13:47
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В Украине более 300 тысяч предпринимателей получат помощь от государства: кому полагается

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Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей.

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Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная сообщает в четверг, 30 апреля, пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

По ее словам, такое решение правительства даст возможность провести выплаты пособий на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Большинство из этих физических лиц-предпринимателей работают в сфере услуг. Выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

В Украине более 300 тысяч предпринимателей получат помощь от государства: кому полагается

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским ФЛП, которые закрыли бизнес на время карантина из-за пандемии коронавируса, правительство решило выплачивать помощь на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Марина Лазебная
Место
Украина
Тег
ФЛП
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