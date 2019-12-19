В "Слуге народа" рассказали, когда ждать прорыва с рынком земли в Украине

Верховная Рада может проголосовать за запуск рынка земли в Украине до конца 2019 года только в том случае, если профильный комитет успеет рассмотреть все правки к законопроекту.

В частности, парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок, что может занять несколько месяцев. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Павел Халимон.

Однако, по его словам, народные депутаты путем голосования установили 30-секундный регламент на рассмотрение правок вместо 2-3 минут. Это позволит рассмотреть все замечания уже до конца следующей недели.

"Планируем, что на следующей неделе мы дойдем до логического завершения и пройдем все поправки... Если мы успеем обработать все правки – будем голосовать этот закон до нового года. Если все правки не обработаем, то было бы логично перенести это на следующий год", – резюмировал Халимон.

Парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок

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