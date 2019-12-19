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19 декабря • обновлено в 14:39
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В "Слуге народа" рассказали, когда ждать прорыва с рынком земли в Украине

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Верховная Рада может проголосовать за запуск рынка земли в Украине до конца 2019 года только в том случае, если профильный комитет успеет рассмотреть все правки к законопроекту.

В частности, парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок, что может занять несколько месяцев. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Павел Халимон.

Однако, по его словам, народные депутаты путем голосования установили 30-секундный регламент на рассмотрение правок вместо 2-3 минут. Это позволит рассмотреть все замечания уже до конца следующей недели.

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"Планируем, что на следующей неделе мы дойдем до логического завершения и пройдем все поправки... Если мы успеем обработать все правки – будем голосовать этот закон до нового года. Если все правки не обработаем, то было бы логично перенести это на следующий год", – резюмировал Халимон.

Парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок

Парламентскому комитету предстоит рассмотреть около 5 тысяч правок

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Главную свою миссию - продажу Болезной унитазии, зеля выполнит, имхо
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