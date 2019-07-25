В "Нафтогазе" назрел серьезный конфликт: опубликован эксклюзивный документ

В НАК "Нафтогаз" подготовили документ о текущей ситуации с корпоративной реорганизацией компании, который засвидетельствовал серьезный конфликт между исполнительным директором Юрием Витренко и главой правления Андреем Коболевым.

Копия конфиденциальных бумаг отдела маркетинговых исследований,под названием "Оценка прогресса организационной трансформации "Нафтогаза" попала в распоряжение "Европейской правды" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, документ содержит комментарии Витренко касательно развития компании.

"Многие наши интервьюеры сообщили, что обеспокоены тем, что поведение Коболева отличается от первоначально оговоренных принципов: вмешательство СЕО представляет собой обычное явление. Юрий Витренко рассказал нам, что первой и главной целью было быстрое преобразование "Нафтогаза" в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей", – сказано в нем.

Витренко и Коболев

В свою очередь Коболев все опроверг и заявил, что даже не знал о такой идее. В его понимании, ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости компании.

"Учитывая, что Витренко изначально занимался развитием корпоративной трансформации "Нафтогаза", а Коболев отвечал за реализацию трансформации, мы считаем такую разницу мнений разрушительным скрытым конфликтом", – обратили внимание в НАК.

Появилась еще одна версия расхождений в мнениях Витренко и Коболева. В отделе маркетинговых исследований предположили, что СЕO (Коболев) может использовать свою интерпретацию, так как может искать оправдания для срыва графика преобразований.

"Нафтогаз" UA.NEWS

Примечательно, что управление маркетинговых исследований "Нафтогаза" подчиняется непосредственно Витренко. Однако он заверил, что никак не влияет на работу управления.

"Их точка зрения может не совпадать с моим. И я им точно не могу приказать, что писать, а чего не писать. И вы должны понимать, что мне не надо прикрываться управлением исследований для того, чтобы отразить свою точку зрения. Я могу и так ее выразить, и она у меня еще более критическая, чем в управления", – подчеркнул Витренко.

При этом, именно исполнительный директор изначально отвечал за разработку плана корпоративной трансформации НАК, однако в октябре 2018 года он был отстранен от этого процесса из-за разницы в подходах к трансформации с Коболевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о том, что если до 10 июля руководство "Нафтогаза" не заберет иск в суд против правительства, главу компании Андрея Коболева уволят.

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