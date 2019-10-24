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24 октября • обновлено в 13:38
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"Это для нас поддержка": в Крыму выступили за новые санкции Запада

1.9т Читать материал на украинском

"Начальник" так называемого Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий назвал санкции поддержкой для оккупированного Крыма.

"Есть в обществе спрос на патриотизм и духовность. Когда мы находимся под санкциями, которые давят на Крым и Севастополь, это для нас поддержка", – сообщил он, передают "Крым.Реалии".

В частности, соответствующее выступление Краснолицкого прозвучало на закрытии российского кинофестиваля "Святой Владимир" в Севастополе.

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Оккупанты считают, что ограничительные меры порождают в обществе спрос на патриотизм

Оккупанты считают, что ограничительные меры порождают в обществе спрос на патриотизм

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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Темы
Аннексия Крыма Санкции против России
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Они сначала снимут санкции из-за Донбасса, а потом по вот этой самой письменной процедуре без обсуждения снимут санкции и за Крым. И всякие патриёты хоть кипятком обмочатся - это ничего не изменит.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Наверное катается на ладе и звонит по йотафону скрепный. А чебурнет его мечта, только сидеть он в нем будет через калькулятор.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
К Денис, ой прости я не сразу понял что ты срусню скакуасией назвал)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
К Денис, изрыгнул? А по факту есть че или балабол по жизни?
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