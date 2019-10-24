"Это для нас поддержка": в Крыму выступили за новые санкции Запада

"Начальник" так называемого Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий назвал санкции поддержкой для оккупированного Крыма.

"Есть в обществе спрос на патриотизм и духовность. Когда мы находимся под санкциями, которые давят на Крым и Севастополь, это для нас поддержка", – сообщил он, передают "Крым.Реалии".

В частности, соответствующее выступление Краснолицкого прозвучало на закрытии российского кинофестиваля "Святой Владимир" в Севастополе.

Оккупанты считают, что ограничительные меры порождают в обществе спрос на патриотизм

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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