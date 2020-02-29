В Крыму рассказали о проблемах из-за оккупантов

В Крыму местные жители пожаловались, что на оккупированном полуострове нет лекарств для онкобольных и за медикаментами необходимо ехать на материковую Украину.

"Мой дядя умирал от рака, а лекарств не было", – цитирует блогер RoksolanaToday&Крым местную жительницу Наталью Морозову в Twitter.

Крымчанка также отметила, что по полуострову бьют западные санкции из-за чего в регионе нет даже нормальных банков.

В то же время она заявила, что жизнь в Крыму налаживается.

"А что сейчас у вас наладилось? Санкции с РФ сняли? Лекарства появились, банки? Или просто дядя помер – отмучился?" – задалась вопросом блогер.

С паблика Севастополя

А что СЕЙЧАС у вас наладилось?

Санкции с РФ сняли?

Лекарства появились,банки?

Или просто дядя помер-отмучился? pic.twitter.com/ErMit091cy — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 28, 2020

В Крыму местные жители пожаловались, что на оккупированном полуострове нет лекарств для онкобольных

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация за годы лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень.

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов. В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

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