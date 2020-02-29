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29 февраля • обновлено в 07:15
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В Крыму рассказали о проблемах из-за оккупантов

7.3т
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В Крыму местные жители пожаловались, что на оккупированном полуострове нет лекарств для онкобольных и за медикаментами необходимо ехать на материковую Украину.

"Мой дядя умирал от рака, а лекарств не было", – цитирует блогер RoksolanaToday&Крым местную жительницу Наталью Морозову в Twitter.

Крымчанка также отметила, что по полуострову бьют западные санкции из-за чего в регионе нет даже нормальных банков.

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В то же время она заявила, что жизнь в Крыму налаживается.

"А что сейчас у вас наладилось? Санкции с РФ сняли? Лекарства появились, банки? Или просто дядя помер – отмучился?" – задалась вопросом блогер.

В Крыму местные жители пожаловались, что на оккупированном полуострове нет лекарств для онкобольных

В Крыму местные жители пожаловались, что на оккупированном полуострове нет лекарств для онкобольных

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация за годы лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень.

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов. В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Странные эти "европейские ценности", ради какого-то мифического восстановления чьих-то, якобы, нарушенных прав, они готовы вводить всевозможные санкции, только бы ограничить нормальную жизнедеятельность целого региона. Права жителей которого они, кстати, якобы, защищают... Такие действия по сути своей абсолютно ничем не отличаются от вывода из строя украинцами ЛЭП на границе с Крымом и перекрытия днепровской воды в Северо-Крымский канал.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
По Крыму "бьют Западные санкции". Это странно. Крым же Украина, чего ж они по Украине бьют? А если бедных крымчан оккупировала злая Россия, то как западу не стыдно бить по страдающим под оккупацией людям? Что-то тут не так...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"ехать на материковую Украину"? Как это тонко, типа Крым - Украина, только не материковая. Смешные вы, кастрюли
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2
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