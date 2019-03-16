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/Новости экономики

В "ДНР" забили тревогу из-за серьезных проблем с деньгами

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В "ДНР" заявили, что главными препятствиями в развитии так называемых административно-территориальных единиц "республики" являются финансово-экономический фактор, необходимость ремонта производств и нехватка кадров.

Часть городов и районов в 2018 году была нацелена на рост экономических показателей, другая – на восстановление и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, говорится в докладе "Минэкономразвития ДНР".

Представители так называемого правительства "республики" заявили о необходимости открытия новых производств и переориентации готовых экономических площадок, а также содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

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Общими проблемами развития так называемых административно-территориальных единиц "ДНР" названы:

  • отсутствие полноценной логистической инфраструктуры;

  • отсутствие системы безналичного расчета между банками других государств, особенно для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

  • дефицит финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, отсутствие полноценного механизма кредитования;

  • разрушение и повреждение значительного количества объектов производства, инфраструктуры, жилого фонда и социальной сферы в результате боевых действий;

  • отсутствие возмещения за льготный проезд населения транспортным предприятиям;

  • износ и нехватка специализированной техники у жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, а также автотранспорта учреждений здравоохранения;

  • кадровый вопрос, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере;

  • низкий уровень доходов населения.

В "ДНР" забили тревогу из-за серьезных проблем с деньгами

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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