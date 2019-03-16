В "ДНР" забили тревогу из-за серьезных проблем с деньгами

В "ДНР" заявили, что главными препятствиями в развитии так называемых административно-территориальных единиц "республики" являются финансово-экономический фактор, необходимость ремонта производств и нехватка кадров.

Часть городов и районов в 2018 году была нацелена на рост экономических показателей, другая – на восстановление и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, говорится в докладе "Минэкономразвития ДНР".

Представители так называемого правительства "республики" заявили о необходимости открытия новых производств и переориентации готовых экономических площадок, а также содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Общими проблемами развития так называемых административно-территориальных единиц "ДНР" названы:

отсутствие полноценной логистической инфраструктуры;

отсутствие системы безналичного расчета между банками других государств, особенно для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;

дефицит финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, отсутствие полноценного механизма кредитования;

разрушение и повреждение значительного количества объектов производства, инфраструктуры, жилого фонда и социальной сферы в результате боевых действий;

отсутствие возмещения за льготный проезд населения транспортным предприятиям;

износ и нехватка специализированной техники у жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, а также автотранспорта учреждений здравоохранения;

кадровый вопрос, как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере;

низкий уровень доходов населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!