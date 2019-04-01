"Уже реализуется": у Меркель внезапно заступились за газопровод Путина

Глава немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины

Преемница Ангелы Меркель отметила, что российский проект может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики, передает "Европейская правда".

По ее словам, "Северный поток-2" уже реализуется и стороны подписали много контрактов.

В то же время глава немецкого Христианско-демократического союза подчеркнула, что российский проект должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона.

"Мы хотим гарантий безопасности для Украины. Украина, как и другие страны, является транзитной страной", – добавила Крамп-Карренбауэр.

Она также акцентировала внимание на том, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны Европейского Союза.

"Мы должны держаться вместе как Европа", – резюмировала Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!