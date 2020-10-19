'Уважаемые люди' вывели из Украины более $22 млрд – глава налоговой

"Бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд (624 млрд грн).

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Он уточнил что из указанной суммы $5 млрд вывели на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию.

"Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций", – сказал Любченко.

По данным Госналоговой службы, из выведенной суммы было уплачено $10 млрд дивидендов и $630 млн налога по средней ставке 2,8%.

По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

"Моя позиция – создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры", – заключил Любченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании. В частных акционерных обществах "кипрский след" заметен в каждом пятнадцатом ЧАО.

Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2020 года разоблачила схем по отмыванию денег на 60 млрд грн.