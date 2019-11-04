Urals в пике: в России забили тревогу из-за обвала цен на нефть

Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%.

В частности, средняя стоимость сырья составила 65,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.

При этом по итогам аналогичного периода прошлого года цена Urals была на уровне 71,55 доллара за баррель.

В октябре средняя цена Urals составила 58,45 доллара за баррель. Это на 26% ниже показателей за октябрь 2018 года.

Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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