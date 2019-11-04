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4 ноября • обновлено в 15:34
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Urals в пике: в России забили тревогу из-за обвала цен на нефть

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Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%.

В частности, средняя стоимость сырья составила 65,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.

При этом по итогам аналогичного периода прошлого года цена Urals была на уровне 71,55 доллара за баррель.

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В октябре средняя цена Urals составила 58,45 доллара за баррель. Это на 26% ниже показателей за октябрь 2018 года.

Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%

Цена российской нефти Urals в период с января по октябрь 2019 год упала на 11,2%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть Urals
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Иванов Иван
Иванов Иван
Беда.... ребята..беда. .что делать теперь... не усну теперь ..
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
в бюджете 2020 г как и в 2019 г нефть заложена по стоимости $40 за баррель,
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В октябре цена немного снизила. Потом опять поднялась. И в целом, держится на прогнозируемом уровне. Это только в вашей прикольной стране избыток воображения и несбыточных надежд вырос. А так, все в норме.
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