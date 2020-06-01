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1 июня • обновлено в 21:19
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"Упали на 30%": экономист подсчитал доходы госбюджета в 2020 году

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В мае 2020 года доходы государственного бюджета упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые пять месяцев уже собрали на 38,5 млрд грн меньше в бюджет, чем год назад.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, наглядно продемонстрировав все планы и фактические поступления.

Так, по словам экономиста, данные за май 2020 следующие:

Экономист подсчитал доходы госбюджета в 2020 году

Экономист подсчитал доходы госбюджета в 2020 году

Голос Украины

  • таможня стабильно продолжает не выполнять планы, несмотря на их существенное уменьшение, собрали 18,6 млрд грн при запланированных 21,7 млрд грн.

  • налоговой удалось выполнить план поступлений, собрали 43,2 млрд грн при плане 39,6, это +3,6 млрд грн к плану, или +9,01%.

  • поступления в местные бюджеты составили 23,5 млрд грн при плане 24,9 млрд грн, это -5,08% к плану

  • ЕСВ собрано 21 млрд грн, это на 0,8 млрд грн меньше, чем год назад или -3,66%.

"Государственный бюджет в ноябре выполнен на 97,83%, при скорректированном плане 75,2 млрд грн собрали 73,4 млрд грн", – отметил Компаниец.

Подводя итоги за пять месяцев текущего года, он привел следующие данные:

  • Поступления в Государственный бюджет не выполнены на 43,8 млрд грн, или -10,13% к плану, собрали 388,2 млрд грн при плане 432 млрд грн.

  • Налоговая собрала 180,7 млрд грн при плане 188,8 млрд грн, -4,28% к плану.

  • Таможня собрала 103,4 млрд грн при плане 137,4 млрд грн, -24,76% к плану.

  • Местные бюджеты собрали 112,5 млрд грн при плане 124,7 млрд грн, или -9,80% к плану

  • ЕСВ собрано 113 млрд грн, это на 6,4 млрд грн больше, чем год назад или только +6,00%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная казначейская служба Украины сообщила, что за первые четыре месяца 2020 года Украина не смогла выполнить запланированные показатели государственного бюджета из-за экономической ситуации в стране и коронакризиса.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
бюджет
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