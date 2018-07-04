"Уникальный случай": на Prozorro продали лот-рекордсмен по прибыли

На площадке "Prozorro.Продажи" покупатель согласился заплатить за лот на 2,6 млн грн больше стартовой цены аукциона.

Как сообщает FinClub, такая сделка была осуществлена в ходе торгов 25 июня.

Отмечается, что банк "Порто-Франко" выставил на торги права требования по кредитному договору с юрлицом (в залоге недвижимость на ул. Большая Арнаутская) и нежилые помещения магазина площадью 585,4 кв. м в Одессе на улице Паустовского суммарно за 15,362 млн грн.

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Однако торги в ходе аукциона были остановлены еще до первого шага снижения цены, после чего три претендента сделали свои закрытые ценовые предложения.

Победило ЧП "Престиж Сервис", предложившее 18,013 млн грн (+17,3% к стартовой цене, или +2,651 млн грн).

Стоит отметить, что в истории "голландских аукционов" ФГВФЛ это почти уникальный случай. Таких сделок, когда цена продажи превысила стартовую цену, обнаружилось только три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько месяцев состоятся электронные аукционы по реализации прав аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, через платформу "ProZorro.Продажи".