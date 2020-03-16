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16 марта • обновлено в 13:35
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"Укрзалізниця" объяснила, что будет с билетами на отмененные международные поезда

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"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

Железнодорожный оператор отметил, что средства будут возвращать без взимания дополнительных сборов. Об этом заявила пресс-служба УЗ.

"Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы", – говорится в сообщении.

На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ.

"Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", – резюмировали представители УЗ.

"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда

"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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