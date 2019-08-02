"Укрзалізниця" получила от грузоотправителей дополнительно 11 миллиардов, хочет еще 6

В этом году "Укрзалізниця" собирается дополнительно заработать на грузоотправителях около 17 млрд грн. Новые тарифы на грузоперевозки уже обошлись основным клиентам УЗ в 11 млрд. грн, до конца года расходы на железнодорожные перевозки могут увеличиться еще на 6 млрд.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Александр Каленков

"В финансовом плане "Укрзалізниці" предусмотрен очередной рост поступлений на 29%. 3% из них они рассчитывают получить за счет роста оборота. Роста оборота пока не наблюдаем, в том числе, из-за роста тарифов. Остальные 26% или около 17 млрд грн дополнительно УЗ хочет получить за счет роста тарифов и с помощью манипуляций по другим составляющим затрат грузоотправителей. В любом случае эти 17 млрд достать собираются из кармана грузоотправителя", - отметил Каленков.

По его словам, новые тарифные инициативы УЗ уже обошлись украинским промышленникам, перевозящим грузы по железной дороге, в сумму более 11 млрд грн.

"Те мероприятия, которые уже были осуществлены в этом году – например, поднятие тарифа на 14%, подорожание вагонов УЗ в мае, когда на некоторые виды вагонов ставки единовременно были подняты на 44% - уже сегодня привели к тому, что грузоотправители дополнительно выложили более 11 млрд. грн. Если такими темпами пойдет и дальше – они превысят и прогнозируемую планку в 17 млрд дополнительных поступлений и соберут еще больше", - подчеркнул президент ОП "Укрметаллургпром".

Каленков подчеркивает: подобное взвинчивание тарифов повлияет и на экономику страны в целом, и на жизнь каждого гражданина Украины в частности.

"Эти 17 млрд грн могли бы остаться в реальном секторе, могли бы быть направлены на инвестиции. Но, к сожалению, этого не будет. И это повлияет на все отрасли, которые зависимы от УЗ. В конечном результате все дополнительные расходы в той или иной степени перекладывается на конечного потребителя в Украине. Точно так же, как и в случае с экспортом. Наши компании смогут меньше продать за границей – и снова пострадает украинский потребитель, потому что государство получит меньше налоговых платежей, меньше валютной выручки", - резюмировал Каленков.

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