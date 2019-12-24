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24 декабря • обновлено в 14:53
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"Укрпочта" распродаст более 130 тыс. кв. м "ненужной" недвижимости

1.1т
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"Укрпочта" планирует реализовать 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров.

Это не профильные объекты или те, которые не используются в хозяйственной деятельности компании. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Правительственный портал".

По его словам, ежегодно на содержание этого имущества украинский оператор почтовой связи тратит около 10 млн грн на уплату налогов, коммунальных услуг, охрану и прочее.

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"Наша позиция – максимальная эффективность госпредприятий. "Укрпочта" имеет достижения – они научились зарабатывать на сдаче в аренду имущества. В этом году ожидаем 69 млн грн. Возможность продавать непрофильное имущество – следующий шаг. Надеюсь, что независимый оценщик и открытый тендер позволят сделать это максимально прозрачно", – добавил Криклий.

"У "Укрпочты" 1,3 млн квадратных метров недвижимости и многая находится в центрах крупных городов или на берегу Черного моря, где большая стоимость земли. И 10% этих объектов непригодно для эффективного использования, что совсем не способствует развитию "Укрпочты" как логистической компании" – сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что все полученные деньги планируется инвестировать в инфраструктуру и строительство новых автоматизированных сортировочных центров.

Стартовая цена закупки составляет 2,5 млн гривен

"Укрпочта" планирует реализовать 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров

"Укрпочта" планирует реализовать 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" с 1 января 2019 года повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг на 14,3% – для неприоритетных и на 11,1% – для приоритетных отправлений.

При этом стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox" также выросла.

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Игорь Смелянский Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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Куни Чан
Куни Чан
Прекрасно, майдан был не зря
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ее и разорили для этого что бы за копейки теперь скупить
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