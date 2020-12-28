Украинцы могут получить 8000 грн 'от Зеленского': осталось четыре дня

В Украине с 23 декабря начали выплачивать единоразовую помощь в сумме 8000 грн физическим лицам-предпринимателям, которые пострадали из-за карантина.

Как указано на портале "Дія", по 31 декабря 2020 года включительно можно подать заявление на получение материальной помощи. Сумма 8000 гривен будет зачислена на личный гривневый счет до 31 декабря 2020 года.

Как получить услугу онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

2. "Дія" автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям выплаты.

3. Подтвердите свое текущее место работы.

Обратите внимание! По Закону Украины №1071-IX в случае предоставления недостоверной информации о текущем месте работы единоразовую материальную помощь нужно будет вернуть.

4. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

5. Проверьте и отправьте заявление.

Результат придет на электронную почту. Кроме того, изменится статус в вашем кабинете гражданина на портале "Дія". Если все данные заполнены правильно, то до 31 декабря 2020 помощь поступит на счет, указанный в заявлении.

Если проверка указанных вами данных укажет на несоответствие условиям получения выплаты, вы получите уведомление об отказе. Вы можете подать заявление повторно после исправления недостатков.

Напомним, 24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату 8000 гривен.

OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренного роста цен и удорожание доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше чем 3060 гривен. Нововведение коснется почти 4 млн украинцев. В то же время этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн. Впоследствии в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.

8 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса из-за карантина.

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как обратиться за помощью через мобильное приложение и портал "Дія".