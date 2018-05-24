Украина внесла "Московскую биржу" в "черный список"

Украина внесла "Московскую биржу ММВБ-РТС" в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие санкции.

Ограничительные меры введены сроком на три года, сообщает "Интерфакс-Украина".

Помимо блокировки активов и ограничения торговых операций санкции против "МосБиржи" предусматривают запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

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Кроме того, среди введенных санкций для биржи – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Ранее "Московская биржа" владела крупными долями в двух из трех ведущих фондовых бирж Украины – ПФТС и "Украинская биржа". Программное обеспечение "МосБиржи" также было основой для украинских площадок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.