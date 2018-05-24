УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Украина внесла "Московскую биржу" в "черный список"

1.6тЧитать новость на украинском

Украина внесла "Московскую биржу ММВБ-РТС" в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие санкции.

Ограничительные меры введены сроком на три года, сообщает "Интерфакс-Украина".

Помимо блокировки активов и ограничения торговых операций санкции против "МосБиржи" предусматривают запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Новости
Украина ввела санкции против популярной платежной системы из России

Кроме того, среди введенных санкций для биржи – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Ранее "Московская биржа" владела крупными долями в двух из трех ведущих фондовых бирж Украины – ПФТС и "Украинская биржа". Программное обеспечение "МосБиржи" также было основой для украинских площадок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги