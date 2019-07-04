Украина прекращает транзит газа России: "Нафтогаз" озвучил угрозу

Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook. В частности, речь идет о проблемах в подконтрольной "Нафтогазу" компании "Укргазвидобування".

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", – написал он.

Представитель НАК отметил, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

Транзит газа

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", – подчеркнул исполнительный директор НАК.

По его словам, "Нафтогаз" также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания "Укртрансгаз" предупредила о возникновении преддефолтной ситуации в стране из-за несанкционированного отбора газа в ГТС Украины. 14 июня "Укртрансгаз" срочно обратился в СНБО из-за проблемы в ГТС.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что"Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".

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