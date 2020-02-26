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26 февраля • обновлено в 12:13
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Беларусь начнет импортировать нефть через Украину

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Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.

Речь идет об объеме в несколько танкеров, сообщил заместитель главы "Белнефтехима" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

В то же время он не уточнил, у кого именно один из крупнейших промышленных комплексов республики будет закупать нефть.

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"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море" – резюмировал Сизов.

По словам украинского посла в Беларуси Игоря Кизима, обеспечение поставки нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу Одесса – Броды и железнодорожным транспортом является актом поддержки Минска.

"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо", – напомнил дипломат о российском эмбарго на поставки топлива в Украину в 2019 году.

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года

Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Нашим чистокровным братьям -белоруссам ,мы просто обьязаны помогать.Ведь,роднее их-у нас нет никого.
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0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Это хорошее решение..Русские,как партнеры очень не надежные.
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Громозека Иван
Громозека Иван
А ниче, что более 40% акций обоих белорусских НПЗ принадлежат российским компаниям!?
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