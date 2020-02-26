Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.

Речь идет об объеме в несколько танкеров, сообщил заместитель главы "Белнефтехима" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

В то же время он не уточнил, у кого именно один из крупнейших промышленных комплексов республики будет закупать нефть.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море" – резюмировал Сизов.

По словам украинского посла в Беларуси Игоря Кизима, обеспечение поставки нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу Одесса – Броды и железнодорожным транспортом является актом поддержки Минска.

"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо", – напомнил дипломат о российском эмбарго на поставки топлива в Украину в 2019 году.

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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