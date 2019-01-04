Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед: что изменится

Украина с 1 января начала применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), которую разработал Европейский Союз для сотрудничества со своими торговыми партнерами.

Пан-Евро-Мед дополняет соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, существенно расширяя возможности украинских товаропроизводителей. Конвенция дает возможность украинским экспортерам поставлять свои товары в Европу без пошлин или по сниженной ставке, сообщает UBR.

"Мы еще в 2014 году инициировали присоединение Украины к Пан-Евро-Мед, борьба за это шла несколько лет. Конвенция предоставляет большие возможности для наших предприятий легкой и пищевой промышленности, машиностроения, а также для тех, кто задействован в производстве автомобильных комплектующих", – заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

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По его словам, бизнес пока еще полностью не осознал эффективность этого инструмента и должен изучить новые возможности, чтобы эффективно ими воспользоваться для усиления своего конкурентного потенциала на европейском рынке.

По действующему соглашению о ЗСТ Украина может беспошлинно поставлять свою продукцию в Европу, но только при условии, что сырье, из которого произведена эта продукция, имеет отечественное происхождение или из Евросоюза. Если же оно привезено из третьих стран, то украинская продукция облагается пошлинами, что вызывает существенное удорожание и делает ее неконкурентоспособной.

Однако теперь Украина может беспошлинно или по заниженной ставке поставлять в ЕС продукцию, произведенную по "диагональной кумуляции", – то есть из сырья, приобретенного в странах, подписавших конвенцию Пан-Евро-Мед. Согласно данным Государственной службы статистики за 2017 год, на эти страны приходится почти 60% украинского экспорта и 50% импорта. По прогнозам экспертов, это позволит в перспективе увеличить общую торговлю между соответствующими странами на 7%.

МЭРТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 1 февраля 2018 года получила полноправное членство в конвенции Пан-Евро-Мед. Доля украинского экспорта в страны-участницы Пан-Евро-Мед составляла 58,9%, из них 40,3% – в страны ЕС.