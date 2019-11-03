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3 ноября • обновлено в 18:14
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Украина может забрать у России "Северный поток-2": назван способ

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Украина может отобрать у России часть акций "Турецкого потока" или "Северного потока-2" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Кобаль, комментируя арест акций компании South Stream Transport BV по заявлению "Нафтогаза".

Как отметил эксперт, Россия и Турция нацелены на то, чтобы быстро достроить и запустить "Турецкий поток".

"Но есть другая сторона медали – решение Стокгольмского арбитража. Там есть долг, который должен по суду уплатить "Газпром". "Газпром" его не хочет платить принципиально – как говорится, "платят только слабые". "Нафтогаз" идет в суды", – пояснил он.

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По словам Кобаля, по решению Стокгольмского арбитража можно арестовать не только акции "Турецкого потока", но и любой актив "Газпрома", который найдут.

"Они могут построить этот "Турецкий поток", а "Нафтогаз" через суд заберет его себе. Или построят "Северный поток-2", а "Нафтогаз" через суд сможет забрать его себе. И будет "Нафтогаз" владельцем части акций "Северного потока". Нежелание "Газпрома" платить подвергает риску не только "Турецкий поток", а любые их активы и проекты в Британии, Германии, Нидерландах", – подчеркнул он.

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Как отметил Кобаль, все зарубежные активы "Газпрома" находятся под угрозой ареста: "Нафтогаз" просто заберет их себе. Это вопрос времени".

"Их жизнь превратилась в ужас. Они сейчас только бегают, прячут активы, их изымают, арестовывают суды. Это бесконечная игра, но поверьте, они теряют намного больше, чем если бы просто заплатили. Все равно рано или поздно им придется платить. Безусловно больше", – заключил эксперт.

Украина может забрать у России "Северный поток-2": назван способ

kp.ru

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Стокгольмское решение по газу
Персона
Геннадий Кобаль
Место
Украина
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром Северный поток - 2 Турецкий поток
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроцирк, ей-богу. Я другооой такой страны не знаааюююю...
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, соска на вато сми свалила ))) тебе чмошница троль Кремлевская не место на украинском сайте
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0
1
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Депутат Рады Рефат Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Парламентарий утверждает, что Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова. «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил Чубаров в интервью сетевому изданию «Обозреватель»
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Викентий Зееленфройндт, консорциум надо назвать "Рога и Копыта" :-D
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Викентий Зееленфройндт, какая говорящая фамилия - чубаров :-D
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1
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Не зря Коболев получил миллионные премии. Умеет работать...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кунецкая Раїса, умеет, ага! И что же он наработал для вас хорошего? Не в туманной перспективе, а реально. Давайте, убейте нас фактами, чтобы мы заплакали :-)
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