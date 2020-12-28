Украина может получить сразу два транша МВФ – глава НБУ

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
3,2 т.
кредит МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.

"Относительно того, пойдет ли сейчас речь об объединении двух траншей: мы это поймем течение миссии. И мы, и коллеги из правительства, и те коллеги, которые занимаются антикоррупционной политикой, будем дискутировать на эти вопросы", – сообщил Шевченко в интервью "Экономической правде".

По его словам, был определенный перечень структурных маяков, которые надо было выполнить для первого просмотра.

"Однако из-за того, что подвинулись во времени, возникло много новых испытаний, например, утверждение госбюджета на 2021 год. Это была очень большая и тяжелая работа Министерства финансов", – подчеркнул Шевченко.

Он также добавил, что 21-23 декабря в Украине дистанционно работала миссия Международного валютного фонда. МВФ возобновит работу после Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаНациональный банк УкраиныМВФКирилл Шевченко