Украина может получить сразу два транша МВФ – глава НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.

"Относительно того, пойдет ли сейчас речь об объединении двух траншей: мы это поймем течение миссии. И мы, и коллеги из правительства, и те коллеги, которые занимаются антикоррупционной политикой, будем дискутировать на эти вопросы", – сообщил Шевченко в интервью "Экономической правде".

По его словам, был определенный перечень структурных маяков, которые надо было выполнить для первого просмотра.

"Однако из-за того, что подвинулись во времени, возникло много новых испытаний, например, утверждение госбюджета на 2021 год. Это была очень большая и тяжелая работа Министерства финансов", – подчеркнул Шевченко.

Он также добавил, что 21-23 декабря в Украине дистанционно работала миссия Международного валютного фонда. МВФ возобновит работу после Нового года.

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