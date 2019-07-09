У Зеленского прояснили, что будет с мораторием на экспорт леса

Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук убежден, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН. По его словам, партнеры из ЕС "очень остро" ставят вопрос об отмене соответствующего моратория, так как считают, что Украина в этой части нарушила свои обязательства.

"По поводу моратория на экспорт древесины. Смотрите, идеология введении моратория на экспорт древесины заключалась в том, что надо прекратить незаконную вырубку. Очевидно, что прекращение незаконных рубок не произошло и это означает, что эта мера, который был употреблен, точно не достиг той цели, для которой он вводился", - заявил он.

По словам Гончарука, партнеры из ЕС "очень остро" ставят вопрос об отмене соответствующего моратория. "Они считают, что Украина в этой части нарушила обязательства", - добавил он.

Мораторий на лес AtmWood

"В любом случае, существующая модель, в том числе и этот мораторий, не решают тех проблем, которые существуют в государстве, поэтому мы будем комплексно пересматривать это решение, и я думаю, что мы точно его будем пересматривать", - отметил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября 2018 года Верховная Рада поддержала законопроект №5495, который ужесточает наказание за контрабанду леса.

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