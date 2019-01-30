У владельцев массово воруют биткоины: финансисты забили тревогу

В мире в 2018 году на 400% увеличилось количество краж в криптовалюте. Сумма похищенных цифровых денег превысила $1,7 млрд.

Таковы результаты исследования компании CipherTrace. Аналитики подчеркнули, что известно далеко не о всех случаях, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше, передает РБК.

С криптовалютных бирж и платежных систем было похищено $266 млн, это на 260% больше, чем в 2017 году. Большинство подобных случаев — 58%, произошло в Южной Корее и Японии.

Специалисты компании Chainalysis сообщили, что две группы хакеров совершили 60% кибератак за все время существования цифровых денег. Они похитили криптовалюту на $1 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакерам удалось обмануть системы безопасности LocalBitcoins, и получить доступ и возможность осуществлять транзакции с "определенного количества зараженных аккаунтов".

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