У украинца украли $258 000 в биткоинах при помощи iPhone

Киевлянин отдал свой телефон iPhone в ремонт в американском Бруклине и в результате этого лишился всех биткоинов на счету, стоимость которых на тот момент составляла около 258 тыс. долларов.

В Apple Store он обратился 6 марта 2018 года, передает AIN.UA. Ему сообщили, что в телефоне не работает Wi-Fi-модуль и выдали на время другой гаджет.

Отмечается, что для хранения криптовалюты украинец использовал приложение BITPAY – форк COPAY. По его словам, он считался достаточно безопасным. Ключ восстановления мужчина хранил в Notes, в заметке под сложным паролем.

UnlockBoot

Поскольку на новом телефоне программа давала сбой, киевлянин не зразу смог зайти в личный кабинет. При этом наблюдались регулярные проблемы с iCould. Но когда украинцу все же удалось открыть приложение, он увидел на своем счету вместо 28 биткоинов 0.

Как стало известно, средства, общая стоимость которых составляла около 258 тыс. долларов, вывели из кошелька 16 апреля 2018 года.

По словам владельца, он так и не смог понять, как это могло случиться, поскольку в старом смартфоне стоял PIN-код и FaceID, а в BITPAY также был установлен FaceID.

В службе поддержки Apple мужчине помочь не смогли даже спустя год. Примечательно, что проблемы с iCould на новом телефоне остались прежними.

banco.az

Как сообщал OBOZREVATEL, среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 2 апреля, преодолела отметку в 5000 долларов.

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