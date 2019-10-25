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25 октября • обновлено в 21:28
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"У Нефьодова не получается": журналисты заявили о саботаже борьбы с коррупцией на таможне

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В бюджет Украины со стороны таможни стало поступать меньше денег, чем раньше и чем было запланировано после назначения главой ГТС Максима Нефедова.

Об этом идет речь в сюжете программы "Гроші". Отмечается, что таможня может приносить ежегодно 5 миллиардов долларов, если сломать все коррупционные схемы на границе.

Журналисты предполагают, что у Нефьодова "не получается дать отпор коррупции на границе", поскольку контрабандисты якобы нелегально платят таможенникам, а не в бюджет.

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"Коррупции даже больше: такие выводы можно сделать, опираясь на данные совета бизнес-омбудсменов Украины. В эту независимую структуру в течение трех месяцев, когда таможней руководит Нефьодов, от предпринимателей поступило на 42% больше жалоб о проблемной работе таможни, чем в прошлом квартале", - сказано в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нефедов заявлял, что до конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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