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МирСпорт

У "Нафтогаза" отберут крупнейший актив: Набсовет принял решение

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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для того, чтобы ускорить процесс отделения оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаза", PWC начнет работу немедленно.

"Наблюдательный совет и руководство НАК "Нафтогаз Украины" нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом", - сказано в сообщении.

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Напомним, правительство утвердило план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" 1 июля 2016 года. Он предусматривает создание отдельной акционерной компании по транспортировке, а затем и хранению газа с независимыми наблюдательными советами.

На данный момент эти обязательства выполняет АО "Укртрансгаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" разработали 10-летний план модернизации газотранспортной системы.

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Тема
Рынок газа
Место
Украина
Объекты
НАК "Нафтогаз""Укртрансгаз"
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