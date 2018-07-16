У "Нафтогаза" отберут крупнейший актив: Набсовет принял решение

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рекомендовал руководству привлечь консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC) для того, чтобы ускорить процесс отделения оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаза", PWC начнет работу немедленно.

"Наблюдательный совет и руководство НАК "Нафтогаз Украины" нацелены на быструю реализацию отделения оператора ГТС в соответствии с директивой правительства прозрачным, эффективным и действенным способом", - сказано в сообщении.

Укринформ

Напомним, правительство утвердило план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" 1 июля 2016 года. Он предусматривает создание отдельной акционерной компании по транспортировке, а затем и хранению газа с независимыми наблюдательными советами.

На данный момент эти обязательства выполняет АО "Укртрансгаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" разработали 10-летний план модернизации газотранспортной системы.