У кого в Украине через несколько недель заберут субсидии: как будут считать

В Украине уже через несколько недель пересчитают размер субсидии для около 8 млн семей. При этом, учитывая новые правила расчета, индексацию пенсий и повышение зарплат, часть из них вовсе останутся без помощи от государства.

Согласно постановлению Кабинета министров об упрощенном порядке предоставления субсидий, в конце отопительного сезона размер дохода субсидиантов должны пересчитать. Причем если раньше считали доходы за предыдущий календарный год, то сейчас – за прошедшие 6 месяцев. Соответственно, при пересчете субсидий примут во внимание "осовременивание" пенсий и повышение минимальной зарплаты.

И если окажется, что обновленного дохода хватает на коммуналку в рамках социальных нормативов, то субсидию на неотопительный сезон могут отобрать.

Для примера "Обозреватель" рассчитал размер субсидии для семьи из 4 человек – два ребенка и два взрослых с минимальными зарплатами. Так, на данный момент такая семья должна платить за коммуналку не больше 472 гривни (остальное компенсирует субсидий). После грядущего перерасчета эта же семья, согласно правилам, должна платить за коммуналку с субсидией не больше 611 гривен. И если этой суммы хватит на оплату коммуналки без отопления, то субсидию могут снять.

В то же время два пожилых украинцев со средними пенсиями на данный момент с субсидией могут платить за коммуналку не более 300 гривен, а после перерасчета субсидий и с учетом "осовременивания", уже 551 гривню. То есть субсидия может сократиться на 251 гривню.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине ввели монетизацию субсидий на уровне предприятий-поставщиков и ОСМД.