Лира обвалилась: эксперты пояснили, как изменятся цены на отдых в Турции

Рекордное падение лиры не окажет влияния на цену путевок на отдых в Турции, поскольку их стоимость привязана к доллару. Но нынешний курс турецкой валюты сыграет на руку туристам.

Как пояснил в эфире ObozTV руководитель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, нынешняя ситуация с курсом в Турции очень выгодна для совершения покупок в стране.

"Для украинского туриста это может быть только во благо, если он будет покупать какие-то товары в Турции. Я не думаю, что там сразу отреагируют разные торговые заведения и будет какое-то большое подорожание. В турецкой валюте те услуги будут более доступны для украинцев в пересчете на доллары", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что в конце лета и начале осени снизится стоимость отдыха в Турции, но не из-за курса лиры.

"Давайте будем говорить так, что снижение цены на туры в сентябре в турецких отелях никоим образом не связано с падением турецкой лиры. Оно прежде всего связано с тем, что сейчас заканчивается сезон и турецкие отели, для того чтобы оживить продажи снижают цены и делают более привлекательными цены размещения в отеле", - добавил Голубаха.

В то же время член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран заявил, что снижение цены на отдых стоит ожидать на уровне 10-15%. По его словам, обвала стоимости проживания в турецких отелях не будет.

"Ближе к сентябрю у них могут наблюдаться кредитные проблемы, потому что вместе с падением лиры у них очень выросли ставки по кредитам. Если в 2017 году в кредит давали где-то под 14% годовых, то сейчас где-то 20-25%, и те отели, которые сидят на кредитовании в лире и на валютных кредитах, они будут более снисходительными и больше будет поощрены к тому, чтобы продать весь свой гостиничный фонд в аренду. То есть привлечь как можно больше посетителей", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 августа, турецкая лира упала еще на 11% по отношению к доллару. Из-за проблем в Турции уже обвалился курс евро, поскольку европейские банки очень много вложили в эту страну.

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