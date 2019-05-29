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/Новости экономики

Цены на нефть внезапно начали снижаться: что происходит

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Мировые цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду, 29 мая, снизились.

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures, июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,23%, составив $58,43 за баррель.

Цены на нефть внезапно начали снижаться: что происходит

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,86% — до $69,51 за баррель.

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Цены на нефть внезапно начали снижаться: что происходит

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок во вторник, 28 мая, в ходе азиатских торгов выросли.

Нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", — заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
BrentWTIнефть
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Маслов Олег
Маслов Олег
Это конечно хорошо, но на цены на бензин в Украине - это никак не повлияет, уже доказано веками)))))) У нас цену умеют только повышаться, а снижаться - такой практики нет, и оправдание только одно "Сложный процесс переработки топлива))))))))
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