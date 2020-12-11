Цены на газ взлетели до максимума за два года

В Западной Европе из-за минусовой температуры цена газа на рынках выросла до максимального значения за последние двадцать месяцев.

В частности, на голландском хабе TTF спотовая цена достигла $194,9 за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это рекордный показатель с апреля 2019 года. Еще в начале месяца средние котировки были на уровне $183. В то же время синоптики обещают потепление в Европе, что понизит котировки на газ.

В этом месяце ЕС активно расходует запасы из подземных хранилищ. По итогам декабря из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд кубометров газа – это станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд кубометров).

Как это отразится на украинцах

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Если раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

Цена на газ зависит от следующих факторов:

погоды в Европе;

поведения "Газпрома";

того, каким образом частные компании, которые закачали газ в хранилища, будут решать вопрос о его продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с началом отопительного сезона начали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.