Цены на фрукты и ягоды в Украине побили абсолютный рекорд: что и на сколько подорожало

В Украине по состоянию на начало июня цены на фрукты и ягоды установили исторический рекорд по стоимости.

Как сообщают аналитики EastFruit, всего по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) – в среднем в 2,6 раза.

Что и на сколько подорожало за год:

Клубника – на 260%

Груша – на 30-35%

Бананы – на 2-4%

Лимоны – на 25%

Апельсины – на 40%

Оптовые партии качественной земляники садовой продаются по 65-75 грн/кг, в то время, как продукция низкого качества, которой тоже сейчас немало на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

Стоит отметить, что в этом году цены на землянику является рекордно высокими, не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в этом же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года. В первую же неделю июня 2016 и 2017 земляника продавалась в среднем по 15-20 грн/кг. В предыдущие же годы цены на эту ягоду были еще ниже.

Цены на фрукты и ягоды достигли рекорда

"Главной причиной, по мнению специалистов Украинского плодоовощной ассоциации (УПОА), стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, оттягивает сезон созревания ягоды", – говорится в сообщении.

Почти так же резко, как и земляника, подорожали черешня и яблоко. О том, что основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков, отмечалось ранее. Это и является главной причиной высоких цен на нее – этих фруктов просто слишком мало, и купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели.

"Цены же на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году. В настоящее время запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы, есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, способствует хорошему спросу на яблоко", – отмечают аналитики.

Цены на черешню выросли

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году, должно компенсировать фактор снижения урожайности. Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее.

Основной причиной высоких цен на ранние ягоды в 2020 году были неблагоприятные погодные условия. В Украине в течение последних двух месяцев, было зафиксировано несколько волн заморозков, которые принесли убытки не только производителям ягод, но и тем фермерам, которые выращивают яблоки, черешню, сливу и абрикос. Пострадали даже посевы озимых зерновых и масличных культур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине мая из-за карантина и связанные с ним меры безопасности в Украине подорожала клубника. Вместе они продаются от 90 грн/кг, а в супермаркетах цена достигает 150 грн/кг.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!