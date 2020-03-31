Цены на бензин упадут еще сильнее: АМКУ озвучил смелый прогноз

Антимонопольный комитет проведет встречу с руководством крупнейших сетей автозаправочных станций и ожидает, что цены на бензин и дизтопливо упадут еще на 5 гривен.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе АМКУ.

Бензин в Украине подешевеет еще сильнее Reuters

Согласно сообщению, состоится ряд встреч с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG. "Цель встреч — получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и так далее", — рассказали в АМКУ.

При этом в комитете констатируют, что на данный момент продолжается снижение цен на автозаправках. Также есть данные от аналитических агентств, указывающих на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены.

"Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн", — подчеркнули в ведомстве.

Там также выразили убеждение, что предстоящие встречи регулятора с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо к уровню, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на нефтерынке привела к тому, что цены на нефтепродукты в Украине снизились и упадут еще на 5% в ближайшее время. Такое мнение высказал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее АМКУ проанализировал цены на бензин и пришел к вывод, что они завышены. Для этого владельцев крупных сетей АЗС вызвали для дачи пояснений.

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